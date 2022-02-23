Главный тренер «Бенфики» Вериссимо: шансы в игре с «Аяксом» 50 на 50

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня. Нам будет противостоять очень классный соперник. «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы. У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться. Понимаем, что придётся тяжело, но настроены мы решительно. Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» — «Аякс».