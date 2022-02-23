Семак: «Зениту» важно сыграть надёжно в обороне в ответном матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил важность надёжной игры в обороне во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Бетисом».

«Моментов было достаточно и у тех и у других. Завтра нам важно сыграть надёжно в обороне. Моменты будут там и там. Посмотрим, как сложится встреча. Я согласен, что в первом матче мы начали не очень убедительно. Постараемся сыграть лучше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).