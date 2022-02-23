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Семак: Ракицкий готов к игре с «Бетисом». Участие Караваева под вопросом

Семак: Ракицкий готов к игре с «Бетисом». Участие Караваева под вопросом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

«Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещё день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.

Юри Алберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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