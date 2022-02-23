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«Бенфика» — «Аякс». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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Эрик тен Хаг: мы более чем готовы к матчу с «Бенфикой»

Эрик тен Хаг: мы более чем готовы к матчу с «Бенфикой»
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Мы изучили манеру игры «Бенфики» и более чем готовы к матчу. У нас разработан план на матч, но, в конце концов, это футболистам нужно будет принимать правильные решения и грамотно читать игру, чтобы победить», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» — «Аякс».

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