Семак: в подсознании у «Бетиса» будет мысль о севильском дерби. У «Зенита» есть шансы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Наверное, подсознательно у игроков «Бетиса» будет сидеть мысль о севильском дерби. Тем более они у нас выиграли первый матч. Хотя они играют дома, им хорошо удаётся ротировать состав, игроки с замены не портят рисунок. Они смотрятся очень хорошо. С тем же «Вильярреалом» доминировали. У нас есть шансы.
Присутствие Фекира и Каналеса добавит качества. Это важные игроки для «Бетиса» — с ударом, с дриблингом. Они делают разницу. Такие футболисты добавляют смотрибельности игре команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
- 23 февраля 2022
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