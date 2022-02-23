Сергей Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» поделился мнением о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике мы не знаем и влиять на это не можем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).