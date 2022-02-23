Эрлинг Холанд пропустит ответный матч с «Рейнджерс»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд пропустит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс». Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, форвард не примет участия в игре с шотландским клубом из-за травмы, которую получил более месяца назад. Это связано с мышечной травмой норвежца. В последний раз он выходил на поле 22 января.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.
17 февраля дортмундская «Боруссия» проиграла «Рейнджерс» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 со счётом 4:2. Ответная игра «Боруссии» из Дортмунда с «Рейнджерс» пройдёт 24 февраля на стадионе «Айброкс» в Глазго.
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