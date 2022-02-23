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«Тоттенхэм» и «Бёрнли» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» и «Бёрнли» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии
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Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли» на матч перенесённого 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Тоттенхэм».

«Бёрнли»: Поуп, Питерс, Ми, Тарковски, Робертс, Браунхилл, Корк, Леннон, Макнил, Вегорст, Родригес.

Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Лонг, Лоутон, Томас, Стивенс, Барнс, Ричардсон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Сесеньон, Бентанкур, Хёйбьерг, Мин, Кулушевски, Кейн.

Запасные: Остин, Доэрти, Регилон, Родон, Санчес, Моура, Уайт, Уинкс, Бергвейн.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Джонатан Мосс.

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