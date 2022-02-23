УАФ 24 февраля должна утвердить решение о приостановке футбольных турниров на Украине
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Завтра, 24 февраля, состоится собрание исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает журналист Игорь Бурбас в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что на Украине в ближайшее время будет введено чрезвычайное положение. В связи с этим исполком УАФ должен принять решение о приостановке футбольных соревнований на территории страны во время ЧП.
Напомним, сейчас в чемпионате Украины зимний перерыв. Планировалось, что нынешний розыгрыш украинской Премьер-лиги возобновится 25 февраля. Лидером соревнований является донецкий «Шахтёр», в 18 матчах набравший 47 очков. В первую тройку таблицы также входят киевское «Динамо» (45) и «Днепр-1» (40). Действующий чемпион Украины — киевское «Динамо».
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