Хави: «Наполи» — команда уровня ЛЧ, для «Барсы» этот матч будет проверкой сил в еврокубках

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с итальянским «Наполи».
«Мы будем подходить к этой игре так же, как если бы мы победили со счётом 2:1 или 3:1. Мы должны доминировать. «Наполи» будет давить на нас, это будет очень напряжённая игра. Нужно действовать смело и создавать моменты.
Будет нелегко. Это будет битва за владение мячом. «Наполи» — команда уровня Лиги чемпионов, но для «Барсы» это хорошая проверка конкурентоспособности в еврокубках», — цитирует Хави официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» и «Наполи» не сумели определить победителя, счёт – 1:1. Ответный матч состоится завтра, 24 февраля. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Видеообзор матча 25-го тура Примеры «Валенсия» — «Барселона»:
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