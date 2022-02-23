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Конте: «Ювентус» купил Кулушевски назло мне. То же самое пытались сделать с Лукаку

Конте: «Ювентус» купил Кулушевски назло мне. То же самое пытались сделать с Лукаку
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о трансферной политике туринского «Ювентуса». Итальянец заявил, что в 2020 году в бытность тренером «Интера» хотел подписать полузащитника «Аталанты» Деяна Кулушевски, однако спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи перехватил шведа у «нерадзурри».

«Паратичи подписал Кулушевски в «Ювентус» только для того, чтобы навредить мне, потому что я хотел видеть его в «Интере».

Он пытался также сделать с Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и что я хочу его подписать», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отметим, что Конте и Паратичи теперь вместе работают в «Тоттенхэме». Деян Кулушевски в зимнее трансферное окно присоединился к «шпорам» на правах аренды из «Ювентуса».

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