«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Команды встретятся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико» Мадрид: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Хосе Хименес, Стефан Савич, Ренан Лоди, Шиме Врсалько, Эктор Эррера, Жоффрей Кондогбиа, Маркос Льоренте, Жоау Феликс, Анхель Корреа.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Поль Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд, Криштиану Роналду.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».