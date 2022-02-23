«Бенфика» и «Аякс» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встретятся на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Мораес Жилберто, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Рафаэл Силва, Эвертон, Гонсалу Рамуш, Дарвин Нуньес.

«Аякс»: Ремко Пасвер, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Юрриен Тимбер, Нуссайр Мазрауи, Райан Гравенберх, Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс, Душан Тадич, Себастьен Аллер, Антони.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» — «Аякс».