Вейналдум: люди ждут, что мы выиграем все трофеи. Чтобы сформировать команду, нужно время

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум рассказал о выступлениях за парижский клуб.
«Чтобы сформировать хорошую команду, нужно время, нужно узнать друг друга. Учитывая ресурсы в клубе, все ожидают, что мы выиграем всё, но это не так. Я говорю это, основываясь на своём опыте. Я присоединился к команде, которая строится, когда я подписал контракт с «Ливерпулем».
Дело в том, что когда я давал предыдущее интервью, я был немного разочарован тем, как шли дела в спортивном плане в начале сезона. В этот период многие думали, что я не был счастлив в клубе, хотя на самом деле это было так. Я просто не был доволен игровым временем, которое мне давали в то время. Журналист спросил меня: «Вы довольны своим игровым временем?» Нет, это не так», — цитирует игрока Get French Football News.
- 23 февраля 2022
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