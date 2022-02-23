Магуайр — капитан «МЮ» на матч с «Атлетико». В сети была информация о Фернандеше

«Манчестер Юнайтед» огласил стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



В протоколе для УЕФА, который распространился в интернете, «красные дьяволы» якобы указали в качестве капитана полузащитника Бруну Фернандеша.

Фото доступно в «твиттере» ManUtd.ru.

При этом, как отмечает пресс-служба манкунианцев в «Твиттере», капитаном назначен центральный защитник Гарри Магуайр.

Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румыном Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать Мирчя Григориу и Себастьян Георге. Четвёртый рефери — Раду Петреску.