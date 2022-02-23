Магуайр — капитан «МЮ» на матч с «Атлетико». В сети была информация о Фернандеше

«Манчестер Юнайтед» огласил стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
В протоколе для УЕФА, который распространился в интернете, «красные дьяволы» якобы указали в качестве капитана полузащитника Бруну Фернандеша.
Фото доступно в «твиттере» ManUtd.ru.
При этом, как отмечает пресс-служба манкунианцев в «Твиттере», капитаном назначен центральный защитник Гарри Магуайр.
Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румыном Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать Мирчя Григориу и Себастьян Георге. Четвёртый рефери — Раду Петреску.
- 23 февраля 2022
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