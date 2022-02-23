Игуаин: надеюсь, Месси перейдёт в клуб МЛС. Это принесёт пользу лиге и стране

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин поделился мнением о МЛС и признался, что хотел бы видеть в лиге форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.



«МЛС — серьёзная лига, которая постоянно растёт и развивается. Сюда приходят важные игроки. Думаю, в будущем она станет ещё больше. Надеюсь, Месси перейдёт в клуб МЛС, потому что это принесёт пользу лиге и стране. Если он этого захочет, то может быть тут счастлив», — приводит слова Игуаина AS со ссылкой на Stats Perform.

Напомним, Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. В сезоне 2021 года 34-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата МЛС, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее Игуаин играл за такие клубы, как «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».