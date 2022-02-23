«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Феликс открыл счёт на 7-й минуте

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). К 8-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Феликс. Результативную передачу отдал защитник мадридской команды Ренан Лоди.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Напомним, в своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала еврокубка со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.