«Бенфика» — «Аякс»: Аллер сравнял счёт в игре, отправив мяч в свои ворота

Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Себастьен Аллер сравнял счёт в игре, отправив мяч в свои ворота. Аллер пришёл в штрафную «Аякса» помочь обороне, но в итоге срезал мяч в свои ворота после прострела Яна Вертонгена во вратарскую.

Ранее игрок амстердамцев Душан Тадич открыл счёт в матче. При выходе из обороны лиссабонцы совершили потерю, после чего Нуссайр Мазрауи справа выполнил передачу в штрафную, откуда Тадич техничным ударом направил мяч в угол ворот.



«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».



В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.