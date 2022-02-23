Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» — «Аякс»: Аллер вывел гостей вперёд спустя 3 минуты после своего автогола

«Бенфика» — «Аякс»: Аллер вывел гостей вперёд спустя 3 минуты после своего автогола
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Амстердамцы вышли вперёд. На 29-й минуте Юрриен Тимбер слева прострелил в штрафную, Аллер сначала пробил из-под Яна Вертонгена, а после спасения вратаря угадал с отскоком, добив из вратарской мяч в сетку ворот.

На 26-й минуте Себастьен Аллер сравнял счёт в игре, отправив мяч в свои ворота. Аллер пришёл в штрафную «Аякса» помочь обороне, но в итоге срезал мяч в свои ворота после прострела Яна Вертонгена во вратарскую.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022