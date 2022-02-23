«Бенфика» — «Аякс»: Аллер вывел гостей вперёд спустя 3 минуты после своего автогола

Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).
Амстердамцы вышли вперёд. На 29-й минуте Юрриен Тимбер слева прострелил в штрафную, Аллер сначала пробил из-под Яна Вертонгена, а после спасения вратаря угадал с отскоком, добив из вратарской мяч в сетку ворот.
На 26-й минуте Себастьен Аллер сравнял счёт в игре, отправив мяч в свои ворота. Аллер пришёл в штрафную «Аякса» помочь обороне, но в итоге срезал мяч в свои ворота после прострела Яна Вертонгена во вратарскую.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».
В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.
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