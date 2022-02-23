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Хави: мне нравится Дембеле. Он оставался профессионалом, зная, что не будет играть

Хави: мне нравится Дембеле. Он оставался профессионалом, зная, что не будет играть
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Контракт Усмана заканчивается в июне. Посмотрим, что нас ждёт в будущем. Решение о продлении контракта зависит от него.

Мне очень нравится этот игрок. Я слышал много историй о нём, но это всё неправда. Поверьте мне, зная, что он не будет включён в состав, он оставался большим профессионалом.

Вот почему мы решили, что он должен играть. Если бы он вёл себя непрофессионально, всё было бы по-другому», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Дембеле намерен остаться в «Барселоне». При этом руководство «Барселоны» не верит, что сможет договориться с Усманом о контракте, но оно не блокирует возможности вести дальнейшие переговоры, если футболист пойдёт на уступки.

Сине-гранатовые не готовы предлагать нападающему те же условия, которые были предусмотрены зимой. Напомним, контракт Дембеле с «Барселоной» истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

Видеообзор матча 25-го тура Примеры «Валенсия» — «Барселона»:

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