Экономист объяснил, чем грозят ЦСКА санкции США

Экономист, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко рассказал, чем грозят ЦСКА санкции, введённые Минфином США.
«Пока санкции введены только Минфином США, поэтому затрагиваются только расчёты в долларах. Это значит, что ЦСКА не сможет заключать сделки с американскими компаниями или в американской валюте, проводить трансферы игроков из МЛС и зарабатывать на рекламе в американских соцсетях. Кроме того, все счета клуба в долларах блокируются вне зависимости, в каком банке они лежат – условный «Сбербанк» может отказаться с ними работать.
Условно ЦСКА захочет купить у «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Английский клуб пойдёт к своим юристам и спросит: «Если я проведу сделку с ЦСКА в фунтах, на нас как-то скажутся американские санкции?» Юристы с этим вопросом будут писать в американский Минфин. Оттуда может прийти и такой ответ: да, отдать Роналду ЦСКА вы можете, но учтите, что в США вы потом никого не продадите. Всё зависит от того, как Минфин протрактует эту ситуацию.
Бывало такое, что компании попадали под американские санкции, но не попадали под европейские, и им можно было работать на рынке ЕС. А было и такое, что европейцы категорически отказывались сотрудничать с компаниями из санкционного списка. Российский Минфин, например, никуда не попадал, а в начале 2016 года его облигации никто размещать не хотел. Так что всё зависит от конкретного случая: захотят ли «Барселона», «ПСЖ» или «МЮ» продавать или покупать кого-то у ЦСКА», — сказал Алексашенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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