Экономист: если акции ЦСКА купят и докажут, что не связаны с ВЭБом, — санкции могут снять

Экономист, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко рассказал, как ЦСКА может уйти от санкций Минфина США.

«До 24 марта банк может продать акции ЦСКА, так как до этого дня разрешено проводить сделки по продаже активов без санкций. Если акции клуба купит кто-то, кто сможет доказать, что никак не связан с ВЭБом, хочет приобрести ЦСКА из личных соображений, а также напишет письмо в Минфин США и получит одобрение, то санкции с клуба могут снять.



Допустим, у вас есть интерес, вы понимаете, что хотите сделать с клубом, вам этот бизнес нравится. Вы, учитывая ситуацию, в которой оказался ВЭБ, думаете, что банк будет готов вам продать акции подешевле, и вступаете в переговоры. Но в ходе сделки вы понимаете, что вам не хватает одной недели, чтобы завершить процесс. В этот момент юристы пишут запрос в Минфин США и объясняют ситуацию: есть покупатель, есть цена, но не хватает времени, чтобы (условно) поле перестелить на стадионе – дайте отсрочку на неделю. В таких ситуациях её дают. Срок может двигаться, но если есть конкретный покупатель.



Может быть и другая ситуация. Владимир Путин приползёт на коленях к Джо Байдену и скажет: «Джо, не убивай лучший российский клуб! Дай ему жить! Продать не успеваем, но дай время: мы выведем управление клубом в траст, поставим туда JP Morgan, и пусть он ищет покупателя. ВЭБ мы выводим». Тогда могут в качестве исключения снять санкции. Главное – чтобы был кто-то, кто смотрит на ЦСКА как на бизнес, а ВЭБ готов его продать даже с убытком.



Тут ещё важно, чего захочет ВЭБ: они могут легко сказать, что будут финансировать клуб в рублях и продавать его не собираются. Как жить в этой ситуации, стоит спросить у «Ахмата» – ЦСКА, если останется в ведении ВЭБа, будет жить точно так же», — сказал Алексашенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.