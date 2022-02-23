Аллер в текущем сезоне забивает во всех играх Лиги чемпионов, в которых участвует

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер в текущем сезоне отличался в каждом матче Лиги чемпионов, в котором принимал участие.

В сегодняшней игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» на 29-й минуте Юрриен Тимбер слева прострелил в штрафную, Аллер сначала пробил из-под Яна Вертонгена, а после спасения вратаря угадал с отскоком, добив из вратарской мяч в сетку ворот. До этого игрок отличался в играх с дортмундской «Боруссией», «Бешикташем» и «Спортингом».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс». В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.