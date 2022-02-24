«Тоттенхэм» с минимальным счётом уступил аутсайдеру АПЛ «Бёрнли»

В ночь с 23 на 24 февраля мск состоялся матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча перенесённого 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли. Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 71-й минуте отличился защитник Бен Ми, ему ассистировал Джош Браунхилл.

Гол Ми:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Джонатан Мосс.



После 24 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 39 очков. «Бёрнли» (20) находится на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».