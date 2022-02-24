«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: 19-летний Эланга сравнял счёт
Поделиться
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). К 82-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».
На 80-й минуте 19-летний шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счёт.
Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Напомним, в своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала еврокубка со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:33
-
00:23
-
00:22
-
00:19
- 23 февраля 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:54
-
22:52
-
22:41
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:18
-
22:07
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:39
Партнерский контент