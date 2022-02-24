Гол Яремчука, вышедшего на замену, принёс «Бенфике» ничью в игре с «Аяксом»

Сегодня, 24 февраля, проходил первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречались на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.



Игрок амстердамцев Душан Тадич открыл счёт в матче. При выходе из обороны лиссабонцы совершили потерю, после чего Нуссайр Мазрауи справа выполнил передачу в штрафную, откуда Тадич техничным ударом направил мяч в угол ворот. Затем Себастьен Аллер сравнял счёт в игре, отправив мяч в свои ворота. Аллер пришёл в штрафную «Аякса» помочь обороне, но в итоге срезал мяч в свои ворота после прострела Яна Вертонгена во вратарскую.

После этого амстердамцы вышли вперёд. На 29-й минуте Юрриен Тимбер слева прострелил в штрафную, Аллер сначала пробил из-под Яна Вертонгена, а после спасения вратаря угадал с отскоком, добив из вратарской мяч в сетку ворот. Однако лиссабонцы сравняли счёт в игре на 72-й минуте матча. Отличился украинец Роман Яремчук, вышедший на замену за 10 минут до гола. Португальцы вышли в быструю контратаку. С ударом Гонсалу Рамуша под перекладину голкипер справился, отразив мяч в эффектном прыжке перед собой, а Яремчук опередил защитника, головой добив в сетку ворот.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов.