Форвард «Бенфики» Яремчук продемонстрировал герб Украины после гола в ворота «Аякса»

26-летний украинский нападающий португальской «Бенфики» Роман Яремчук продемонстрировал герб своей страны на футболке под игровой формой после забитого мяча на 72-й минуте в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:2).
Яремчук демонстрирует герб Украины в матче ЛЧ.
Фото: https://twitter.com/brunoformiga/status/1496600263821611017
Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» летом 2021 года, перейдя из бельгийского «Гента» за € 17 млн. В текущем сезоне на счету украинского нападающего 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 7 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
За сборную Украины Яремчук провёл 36 матчей, отметившись 12 голами и 6 голевыми передачами. На прошедшем прошлым летом чемпионате Европы – 2020 с национальной командой он дошёл до 1/4 финала, где уступил Англии (0:4).
Ответная встреча между «Аяксом» и «Бенфикой» пройдёт в Нидерландах на стадионе «Йохан Круифф Арена» во вторник, 15 марта. Начало – в 23:00 мск.
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