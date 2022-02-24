Тадич — о ничьей с «Бенфикой»: я недоволен результатом

Сегодня, 24 февраля, проходил первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречались на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Капитан «Аякса» и автор первого забитого гола Душан Тадич поделился своими впечатлениями от прошедшего матча.

«Я недоволен результатом. Каждый гол важен, хорошо, что у нас получилось забить дважды, но во втором тайме мы должны были создавать больше моментов.

С «Бенфикой» всегда тяжело играть, особенно на их стадионе. Ответный матч пройдёт в Амстердаме, у нас будет полный стадион, и мы знаем, что нам по силам победить», — приводит слова сербского футболиста официальный сайт УЕФА.