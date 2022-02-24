Эланга — о матче с «Атлетико»: надеюсь, ответная встреча пройдёт для нас ещё лучше

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга, сравнявший счёт в матче, прокомментировал прошедшую встречу.
«Я хотел порадовать наших болельщиков, которые проделали такой долгий путь. Надеюсь, следующий матч на «Олд Траффорд» пройдёт для нас ещё лучше.
В первом тайме мы показали не лучший футбол, но замены помогли нам. Рангник сказал мне вселять страх в защитников «Атлетико» и пользоваться возможностями, которые у меня будут.
Я хочу выкладываться на максимум в любом матче. Я всегда говорю себе, что хочу стать лучшим игроком на поле», – приводит слова шведского игрока официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).
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