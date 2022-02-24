Защитник «Бенфики» Вертонген прокомментировал матч с «Аяксом»

Сегодня, 24 февраля, проходил первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречались на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген прокомментировал прошедший матч.

«У нас было больше шансов во втором тайме, игра могла сложиться иначе. «Аякс» очень хорошо владел мячом, а мы использовали свободные зоны. Думаю, это неплохой результат перед матчем в Амстердаме», – приводит слова бельгийского футболиста официальный сайт УЕФА.

«Аякс» вышел в плей-офф, заняв первое место в группе C. «Бенфика» стала второй в группе E.

Ответный матч пройдет 15 марта в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена».