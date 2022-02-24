Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЧ после матчей 1/8 финала

По завершению всех матчей текущей игровой недели 1/8 финала Лиги чемпионов пресс-служба УЕФА представила на официальном сайте список игроков, претендующих на звание лучшего. Так среди номинантов оказались:

защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи , совершивший 3 отбора и 7 перехватов и показавший 86% точности передач в матче с «Бенфикой» (2:2);

, совершивший 3 отбора и 7 перехватов и показавший 86% точности передач в матче с «Бенфикой» (2:2); хавбек «Вильярреала» Даниэль Парехо , поразивший ворота «Ювентуса» (1:1) в домашней игре. На его счету 11,08 км пройденной дистанции и 93% точности передач;

, поразивший ворота «Ювентуса» (1:1) в домашней игре. На его счету 11,08 км пройденной дистанции и 93% точности передач; опорный полузащитник «Челси» Н’Голо Канте , отдавший голевую передачу в матче с «Лиллем» (1:1). Он отметился пройдённой дистанцией в 12,06 км и 89% точных передач;

, отдавший голевую передачу в матче с «Лиллем» (1:1). Он отметился пройдённой дистанцией в 12,06 км и 89% точных передач; Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, отличившийся в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Он нанёс 5 ударов по воротам и развил максимальную скорость в 30,8 км/ч.

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что на прошлой неделе лучшим игроком был признан форвард «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе, ставший автором победного гола в игре с мадридским «Реалом» (1:1).