Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЧ после матчей 1/8 финала
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По завершению всех матчей текущей игровой недели 1/8 финала Лиги чемпионов пресс-служба УЕФА представила на официальном сайте список игроков, претендующих на звание лучшего. Так среди номинантов оказались:
- защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи, совершивший 3 отбора и 7 перехватов и показавший 86% точности передач в матче с «Бенфикой» (2:2);
- хавбек «Вильярреала» Даниэль Парехо, поразивший ворота «Ювентуса» (1:1) в домашней игре. На его счету 11,08 км пройденной дистанции и 93% точности передач;
- опорный полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, отдавший голевую передачу в матче с «Лиллем» (1:1). Он отметился пройдённой дистанцией в 12,06 км и 89% точных передач;
- Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, отличившийся в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Он нанёс 5 ударов по воротам и развил максимальную скорость в 30,8 км/ч.
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что на прошлой неделе лучшим игроком был признан форвард «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе, ставший автором победного гола в игре с мадридским «Реалом» (1:1).
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