Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг: неплохой результат, но мы упустили победу

Сегодня, 24 февраля, проходил первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречались на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал прошедший матч.

«У меня смешанные чувства после этой игры. Результат неплохой, но мы упустили победу. Мы не реализовали два или три хороших момента. Мы пропустили совсем необязательный гол с контратаки», – приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

«Аякс» вышел в плей-офф, заняв первое место в группе C. «Бенфика» стала второй в группе E.

Ответный матч пройдет 15 марта в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена».