Глава МЛС: когда Златан вернулся в Италию, никто не говорил, что он уходит на пенсию

Руководитель североамериканской футбольной лиги МЛС Дон Гарбер высказался о предвзятом отношении к чемпионату.

«Нам не нужно приглашать известных игроков на закате их карьеры, чтобы закончили с футболом в МЛС.

Когда Златан Ибрагимович вернулся в Серию А из МЛС никто не говорил, что он едет в Италию на песнию. Если честно, меня это оскорбило. Если бы в том же возрасте Ибрагимович приехал к нам, то все бы обсуждали, что он приехал в МЛС заканчивать карьеру.

Он усердно работал МЛС, и он усердно работает в Италии. Так что я не совсем понимаю, почему к нам относятся по-другому, но так оно и есть», – цитирует Гарбера ESPN.

Златан Ибрагимович выступал в МЛС за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год.