Адамов: Шатов сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»!

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, выразил мнение о роли в его переходе экс-футболиста сине-бело-голубых Олега Шатова, ныне выступающего за екатеринбургский клуб.
«Сомнений по переходу в «Зенит» не было. Интересовался у Шатова: что и как устроено в клубе. Проговорили почти час за два дня до моего трансфера. Олег сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Туда дважды не зовут. Это твой шанс, и я знаю, что у тебя всё получится».
Никакой обиды у Олега на клуб нет, он говорил только хорошие, тёплые слова о «Зените», руководстве клуба, игроках команды. Наш разговор лишний раз убедил меня, что нужно принимать предложение», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
- 24 февраля 2022
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