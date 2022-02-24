Агент Маньяков: сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе

Российский футбольный агент Александр Маньяков рассказал, есть ли спрос на российских игроков в Европе.

«А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе.

На западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй, который получает неадекватно большие деньги за уровень своего мастерства и по определению плохо адаптируется в Европе. Но я думаю, что из подрастающего поколения, рождённых в нулевых, всё больше и больше пацанов будет уезжать за границу и заявлять о себе там. Как Иосифов в «Вильярреале».

Будут ещё примеры — мы над этим работаем. Ещё такой момент: все говорят, что надо ехать. А я считаю, что надо понимать — куда ехать и зачем. Если этого понимания нет — и рваться не стоит», – передаёт слова Маньякова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.