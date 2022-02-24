Адамов: раньше мог позволить себе фастфуд, но после сборной стараюсь отказываться от этого

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, рассказал об осеннем вызове в сборную России и своём рационе питания.

«Уровень игроков и тренерский штаб в сборной — всё на высоком уровне. Всё новое — в том числе вопрос питания, конечно. Мне очень понравилось в сборной. Надеюсь, в марте получу вызов. Сделаю всё возможное для этого.

Что касается нового лично для меня, непривычно отказываться от хлеба, сладкого. Но я понимаю, что это правильно. Футболист должен следить за питанием.

Я много ем, но в весе не прибавляю (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Уже почти три года один и тот же вес. Стараюсь на сборах не есть сладкое, но могу позволить себе что-то в выходной день. Десерты – тирамису, чизкейк. В сборной мы были 10 дней. Признаюсь, тогда хотелось сладкого. После возвращения в Екатеринбург чуть-чуть нарушил предписание главного тренера.

После поездки в сборную России практически перестал есть сладкое. Раньше мог позволить себе лишнее, например, часто брал фастфуд. После сборной стараюсь отказываться от этого», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.