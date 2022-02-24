Ничья между «Атлетико» и «МЮ», победа Медведева над Андухаром. Главное к утру

«Атлетико Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Даниил Медведев обыграл Пабло Андухара на турнире в Акапулько, Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона в главном бою Hardcore FC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

2. Медведев уверенно разобрался с Андухаром и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько.

3. А. Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках в главном событии на Hardcore FC.

4. Гол Яремчука, вышедшего на замену, принёс «Бенфике» ничью в игре с «Аяксом».

5. Министр образования Латвии призвала руководство рижского «Динамо» выйти из КХЛ.

6. Форвард «Бенфики» Яремчук продемонстрировал герб Украины после гола в ворота «Аякса».

7. Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере.

8. Джокович высказался о борьбе с Медведевым за первое место в рейтинге ATP.

9. «Мне больше не 19». Овечкин объяснил, почему изменил свою игру в сторону голевых передач.

10. Спортивный врач оценил возможность возвращения Амирова в хоккей после опухоли мозга.