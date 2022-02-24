«Реал» хочет приобрести Фабиана Руиса летом

Мадридский «Реал» хочет приобрести испанского центрального полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, мадридский клуб пристально следит за игроком. В трансфере лично заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти, который очень любит игрока. Переговоры по новому контракту между итальянским клубом и Руисом пока не ведутся, они приостановлены. Игрок стремится к возвращению в чемпионат Испании.



В нынешнем сезоне Серии А Руис принял участие в 21 матчах, забил пять голов, отдал три голевые передачи. Испанец играет в «Наполи» с 2018 года. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.



С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании, за которую на данный момент провёл 15 матчей.