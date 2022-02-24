Жоау Феликс: «Манчестер Юнайтед» ничего не создал, но забил

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс поделился мнением о ничейном исходе с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня всё именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон.
Неоднозначные чувства после игры. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы всё время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол», — цитирует Феликса пресс-служба УЕФА.
Напомним, Феликс попал в список номинантов на звание лучшего игрока недели ЛЧ после матчей 1/8 финала. Форвард мадридского «Атлетико» отличился в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Он нанёс 5 ударов по воротам и развил максимальную скорость в 30,8 км/ч.
- 24 февраля 2022
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:49
-
09:41
-
09:28
-
08:56
-
08:30
-
08:25
-
07:55
-
05:38
-
04:23
-
04:06
-
04:00
-
03:36
-
03:28
-
03:13
-
02:56
-
02:37
-
02:33
-
02:20
-
02:15
-
02:01
-
01:50
-
01:42
-
01:27
-
01:22
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:33
-
00:23