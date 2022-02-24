Жоау Феликс: «Манчестер Юнайтед» ничего не создал, но забил

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс поделился мнением о ничейном исходе с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня всё именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон.



Неоднозначные чувства после игры. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы всё время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол», — цитирует Феликса пресс-служба УЕФА.



Напомним, Феликс попал в список номинантов на звание лучшего игрока недели ЛЧ после матчей 1/8 финала. Форвард мадридского «Атлетико» отличился в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Он нанёс 5 ударов по воротам и развил максимальную скорость в 30,8 км/ч.

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