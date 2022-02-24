Юран – о «Химках»: мне всегда нужен вызов! Деньги никогда не стояли на первом месте

Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему принял решение вновь возглавить подмосковный клуб.



«Спортивная составляющая. РПЛ. И сложная задача, которая стоит пред «Химками», — остаться в элитном дивизионе. В 2007 году мне это удалось. Теперь нужно повторить. Тогда, правда, у нас было чуть больше игр. Но ничего — справимся.



Хочу еще раз подчеркнуть, что на первом месте для меня стояла спортивная составляющая. Не хочется, чтобы скептики спекулировали на тему денег, более выгодных финансовых условий. Нет! Для меня важна задача. Мне ведь многие сейчас говорили: «Зачем тебе «Химки»? Они же практически вылетели. Ты вообще смотришь на турнирную таблицу? У тебя же в Хабаровске все нормально».



Как это «зачем»?! Мне всегда нужен вызов! Спортивный вызов, подчеркиваю это. Деньги никогда не стояли на первом месте. А за Хабаровском я буду следить и переживать. Думаю, ребята меня поняли. Я оставил команду в хорошем состоянии, боеспособную», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».

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