Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране, информирует официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.
На момент приостановки украинского футбольного первенства возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах. На втором месте располагается киевское «Динамо» (45). Замыкает тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого 40 очков. Действующим чемпионом Украины является киевское «Динамо».
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