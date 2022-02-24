«Бетис» — «Зенит»: где и во сколько смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Зенит». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Ответную встречу «Бетиса» и «Зенита» обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери, а в роли его ассистента выступит турок Абдулкадир Битиген.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 25 февраля.
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