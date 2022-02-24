Де Хеа — о матче с «Атлетико»: справедливый результат. В ответной встрече шансы равны
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о ничьей с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы «Манчестер Юнайтед», мы хотели победить. Игра получилась упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Ничья – справедливый результат. Мы встречались с очень хорошим соперником. Они начали игру интенсивнее, чем мы, выигрывали единоборства и забили очень хороший гол. Во втором тайме мы играли хорошо, проявили характер и сравняли счёт. Теперь всё решится на «Олд Траффорд».
В ответном матче шансы равны, обе команды могут пройти дальше. Надеюсь, благодаря поддержке болельщиков мы сыграем лучше, чем сегодня. Нужно побеждать и выходить в следующий раунд», – цитирует де Хеа BBC.
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