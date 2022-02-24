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Адамов: соперник сказал что-то неприятное — и голова «поехала». Начал махаться

Адамов: соперник сказал что-то неприятное — и голова «поехала». Начал махаться
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22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, поделился воспоминаниями о потасовке на футбольном поле во времена выступлений в молодёжном первенстве.

«В октябре 2019-го в матче молодёжки «Ахмата» произошла драка с игроками тульского «Арсенала». Нашего игрока свалили в центре поля. Соперник сказал: «Вставай, хватит симулировать». Наш игрок встал, что-то ему ответил – и пошло-поехало. Футболист «Арсенала» произнёс какие-то оскорбительные слова, а потом в новостях всё как обычно на нас повесили. Говорили, это мы виноваты.

Южные футболисты – очень эмоциональные и легко заводятся? Да, но тут прозвучало оскорбление со стороны соперника. Они первые начали. Хотя после игры всё нормально было, дали друг другу по рукам.

Я подошёл разнимать игроков, хотел успокоить всех. И в этот момент меня сзади толкнули. Я был на эмоциях, завёлся. Соперник сказал мне что-то неприятное – и у меня голова «поехала» (улыбается). Тоже начал махаться», — сказал Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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