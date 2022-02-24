Тер Штеген назвал «Наполи» одной из лучших команд Европы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».
«Наполи»? Мы говорим об одной из лучших команд в Европе. Они обладают высоким качеством, и ни одна игра с ними не бывает лёгкой ни в чемпионате Италии, ни в еврокубках. Мы должны стараться и делать всё возможное, чтобы добиться победы.
У Хави очень чёткое представление о том, как нам нужно играть. У каждого тренера свои представления. Нам нравится то, что мы делаем. Мы убеждены в том, что делаем, и это вселяет уверенность», — приводит слова тер Штегена официальный сайт УЕФА.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Барселона» состоится сегодня, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Первая встреча в Барселоне (Испания) завершилась ничьей со счётом 1:1.
- 24 февраля 2022
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