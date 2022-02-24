Хави: не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории

Главный тренер «Барселоны» Хави высказал мнение о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».



«Марадона был футболистом, который вдохновлял нас всех. Сейчас мы пересматриваем видео с Диего и продолжаем им восхищаться. Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории. Он был лучшим в своё время, никаких сомнений, и мы его по-прежнему помним. Это честь сыграть на стадионе «Диего Армандо Марадона», — цитирует Хави Sport.es.



В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» и «Наполи» не сумели определить победителя, счёт – 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 24 февраля. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.