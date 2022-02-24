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Арсен Адамов: с Матерацци поступил бы пожёстче, чем Зидан

Арсен Адамов: с Матерацци поступил бы пожёстче, чем Зидан
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22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, поделился воспоминаниями об эпизоде конфликта француза Зинедина Зидана и итальянца Марко Матерацци в финале чемпионата мира – 2006.

«Если бы я был на месте Зидана, то, думаю, не смог бы удержаться против Матерацци. Поступил бы так же, как Зидан. Может, даже пожёстче. Считаю, если кто-то оскорбил твою семью, а ты не ответил, то это не по-мужски. Да, соперник может специально провоцировать. Можно промолчать в игре, а после матча завести его куда-нибудь и… (смеётся). Поговорить там. Но у меня таких случаев, как у Зидана, ещё не было», — сказал Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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