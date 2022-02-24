Глава Ассоциации футбола Швеции: стыковой матч в России через месяц — это почти немыслимо

Председатель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон заявил, что проведение в России стыковых матчей отбора на чемпионат мира – 2022 на данный момент является «почти немыслимым».
«Это лишь возможный сценарий… Когда проснулся сегодня утром, возникло такое ощущение, что проведение футбольного матча в России через месяц – это почти немыслимо. На сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России.
Мысленно мы находимся рядом с нашими друзьями из Украины, потому что ситуация, в которой они оказались сегодня утром – это ужасно. Футбол – это последнее, о чём стоит переживать в условиях этого ада.
Я считаю, что в нынешней ситуации нельзя принимать поспешных решений. Нужно жить и договариваться обо всём в будущем. Мы должны не торопиться и посмотреть, какие действия необходимы. На данный момент мы с нетерпением ждём, когда будет сложено оружие и воцарится мир», — приводит слова Нильссона Reuters.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия – с Польшей. Победители этих пар встретятся в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.
- 24 февраля 2022
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