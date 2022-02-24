Пети: испытываю печаль, когда вижу Месси на поле

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.



«Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в «Барселоне». Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого», – цитирует Пети Maxifoot.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Всего же в 800 матчах 34-летний нападающий забил 679 голов и отдал 273 голевые передачи. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.