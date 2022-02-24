Адамов: первый шаг — золото РПЛ. Победа в ЛЕ и участие на ЧМ придёт через чемпионство
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22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, ответил на вопрос, что выберет — золото РПЛ, победу в Лиге Европы или участие в ЧМ-2022.
«Представить, что в этом нужно выбрать что-то одно из трёх – золото РПЛ, победу в Лиге Европы или участие в ЧМ-2022 основным игроком сборной России? Провокационный вопрос (смеётся). Очень непросто выбрать что-то одно. Но раз я только подписал контракт с «Зенитом», то первый шаг – золото РПЛ с новой командой. Остальное придёт через чемпионство», — сказал Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, Арсен Адамов перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022.
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